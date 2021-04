Quando esce La Casa di carta 5, ecco cosa sappiamo e cosa succede

Tutto pronto per una nuova stagione de "La Casa di carta". Giunto alla quinta stagione, il vero e proprio fenomeno mediatico è tanto atteso anche se la casa di produzione ha deciso di tenere sulle spine i fan di tutto il mondo, "giocando" con le date di uscita.

In un primo tempo si disse che la quinta stagione sarebbe partita il 7 aprile. Notizia però poi smentita. Ecco che si è iniziato a parlare del 30 aprile anche se c'è chi ipotizza un ritorno della serie da settembre in poi. Sulla pagina ufficiale Facebook intanto è apparsa una locandina che annuncia sì la quinta stagione, ma anche che inizierà nel 2021. Viene indicato dunque solo l'anno in corso, senza specificare alcuna data.

Ecco che sui social si sono susseguite numerose reazioni dei fan, che chiedono a gran voce notizie più precise.

Annunciata come l'ultima, la quinta stagione è stata girata a partire dal 3 agosto 2020. La casa di carta ha fatto il suo debutto nel 2017 sul canale spagnolo Antena 3. La serie è stata poi subito acquisita da Netflix, che ha ritrasmesso la prima stagione rimontata e decidendo anche di ridurre la durata degli episodi dividendola anche in due parti.

La serie televisiva racconta lo svolgimento, partendo dalla sua ideazione, di un incredibile piano criminale ideato dal Professore per derubare la Zecca di Madrid.

Per raggiungere il suo scopo, il Professore recluta un gruppo di persone da introdurre nella Zecca. Ad ognuna di queste persone viene dato il nome di una città: Tokyo, Lisbona, Mosca, Berlino, Nairobi, Río, Denver, Stoccolma, Helsinki, Oslo, Palermo, Marsiglia, Manila.

© Riproduzione riservata