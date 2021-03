L'oroscopo di domani, venerdì 2 aprile. Gli astri del giorno segno per segno a cura di Barbanera e in onda su Rgs.

Ariete. 21/3 – 20/4

La settimana lavorativa si conclude all’insegna della progettazione: sembra che i tempi siano maturi, e presto avrete riscontri appaganti e concreti.

Toro. 21/4 – 20/5

Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste trovare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Marte e Nettuno antagonisti della Luna generano un clima incandescente nella professione, offrendo agli interlocutori l’appiglio per rimproverarvi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Venerdì proficuo per quanto riguarda la carriera. Siete ambiziosi quanto basta e abbastanza scaltri da non sottovalutare la concorrenza.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la sosta della Luna in Sagittario, il sole continua a splendere. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela con l’alimentazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giornata ricca nelle vicende affettive. L’immaginazione vi gioca un brutto scherzo, rientrate alla base e rimettete la logica al suo posto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna reca in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per portare a buon fine ciò che avete in sospeso. Notizie che aspettavate da tempo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La vostra profondità di giudizio, l’eloquio incisivo e la capacità di ascolto sono le doti migliori per ottenere dei risultati in un colloquio di lavoro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna nel segno incontra il favore di astri che vi rendono euforici: nuovi amori decollano, nelle amicizie filate con il vento in poppa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per il conseguimento dei vostri obiettivi, rendetevi disponibili ad assumere altri oneri: siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna e Giove fanno splendere questo giorno. Contatti con amici che vivono lontano e speranze ben fondate di potervi presto riabbracciare.

Pesci. 20/2 – 20/3

La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l’ambiente. Segnali di malcontento dal partner e dai vostri cari.

