L'oroscopo di domani, giovedì 1 aprile. Gli astri del giorno segno per segno a cura di Barbanera e in onda su Rgs.

Ariete. 21/3 – 20/4

Vi tenta un’evasione fuori dalla routine? Pensate a un modo semplice ma divertente per trascorrere una Pasqua rilassante e allegra con chi amate.

Toro. 21/4 – 20/5

Fedele alle tradizioni e alle usanze familiari, la giornata non delude le vostre aspettative, procedendo sui binari della serenità e del buonumore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Sagittario vi pone interrogativi rispetto a un viaggio, a un messaggio ricevuto e a una persona che vi piace, ma ancora non si esprime.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tutto procede secondo la vostra agenda. I programmi odierni sono al sicuro e l’avvicinarsi della Pasqua vi mette piacevolmente di buonumore.

Leone. 23/7 – 23/8

Sciogliere gli indugi, per spezzare il tran tran quotidiano e programmare una pausa straordinaria dal lavoro, è possibile grazie alla Luna.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna in Sagittario, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, si preannuncia qualche intralcio. Organizzatevi adeguatamente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non c’è passaggio più adatto per ricevere notizie, auguri e messaggi spiritosi, di quello della Luna in Sagittario. Mattinata davvero entusiasmante.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La tranquillità del cielo primaverile si riflette sul vostro stato d’animo. Trasmettete e ricevete certezze che aiutano a superare i momenti di inquietudine.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giovedì ricco di promesse. L’imminenza delle festività pasquali e del relax a cui avete intenzione di dedicarvi ha su di voi un effetto rasserenante.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Prima di tuffarvi nel clima festoso della Pasqua e assaporarla nei suoi aspetti più piacevoli, oggi meditate sui suoi significati simbolici e spirituali.

Acquario. 21/1 – 19/2

Armonica al vostro segno, la Luna in Sagittario è una fonte inesauribile di sorprese. Novità e notizie inaspettate, incontri che movimentano piacevolmente la giornata.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dal baule in cui conservate i vostri sogni emergono ricordi del passato che vi rattristano e vi imprigionano. Tirateli fuori: fatene un bel falò.

