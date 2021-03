L'oroscopo di domani, mercoledì 31 marzo. Gli astri del giorno segno per segno a cura di Barbanera e in onda su Rgs.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il vostro Sole focoso e irruento incontra l’energia solida di Saturno. La fusione rende durevole la fiamma e canalizza costruttivamente l’impeto.

Toro. 21/4 – 20/5

Si registrano perturbazioni con effetto poco favorevole sullo stato d’animo. Sospetti mettono sotto torchio una storia stabile e collaudata.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il fatto che a livello emotivo oggi godete di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera professionale. Programmi a lungo termine.

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna in Scorpione armonica a Mercurio e a Nettuno. Un fine mese che potenzia il sesto senso, alimenta la dolcezza ed espande i talenti creativi.

Leone. 23/7 – 23/8

Il quadrato della Luna a Giove depone per una giornata all’insegna del disordine. Concludete poco e quel poco non convince né voi né gli altri.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna e Mercurio complici vi aiutano a riallacciare alcuni rapporti professionali dopo una fase di black-out. Un benefit desiderato e infine concesso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se state rivedendo dei vecchi progetti accantonati e non siete molto contenti dei risultati ottenuti fino ad ora, potete benissimo correggere il tiro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mollate gli ormeggi, se vi accorgete che procedere contro corrente è faticoso e se in fondo andate avanti solo per soddisfare le aspettative altrui.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sul piano fisico forse vi sentirete un po’ pigri e stanchi, ma può essere la spia della necessità di una pausa per capire realmente cosa desiderate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in combutta con Mercurio e Nettuno instaura intorno un clima tranquillo, ma niente affatto noioso. Comunicativa in risalita e intese recuperate.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Scorpione, depositaria di aspirazioni, timori e desideri inconfessati, vi mette di fronte allo specchio, ma l’immagine risulta sfocata.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Scorpione in fatto di grinta e intuito è sempre una mano santa. In più oggi, grazie a Mercurio, sistema anche gli affari e agevola i viaggi.

