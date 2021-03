Oroscopo settimanale: brillano Ariete e Pesci, ecco che giorni saranno per i 12 segni

È primavera e niente sembra fermare i nuovi entusiasmi delle stelle e tutte le loro nuove trame per tessere un destino nel cielo molto più variopinto e dinamico di quanto non si sperasse. Ecco i dodici segni:

Ariete

Sarete lieti di sapere che dopo le magie di una Luna piena e di molti movimenti planetari siete tra i più favoriti dello zodiaco mentre tutto scorre infatti la bella Venere e la grandissima energia del Sole sembrano fare splendere su di voi una serie di positività non affatto trascurabili. Dentro di voi arde il desiderio di amare e di ricominciare in tutto, ed ecco che entrando proprio questa settimana Mercurio nel vostro segno la vostra voglia di esprimere la vostra determinazione ad essere felici si fa comunicazione e dialettica. Che dirvi se non “siate felici “: è il vostro momento in ogni settore della vostra vita! Dateci dentro!

Toro

Sarà una settimana in cui vi potreste sentire criticati o quanto meno sfidati, ma niente vi può obbligare a dimostrare il vostro valore se non vi sentite in competizione e soprattutto se non credete alle critiche costruttive. Il vostro cielo vi consiglia di pazientare e di sorvolare con molta grazie sulle cose, dato che questo secondo le stelle non è altro che un periodo di preparazione che già dalla settimana prossima non mancherà di stupirvi. Quindi non sentitevi sotto gogna, ma fate in modo, come è nel vostro stile sia al lavoro che in amore di chiudere la bocca a tutti semplicemente facendo parlare il vostro operato…

Gemelli

L’inizio della settimana non sarà dei migliori, ma sarà proprio il vostro astro guida Mercurio a darvi la misura, rientrando favorevolmente tra i vostri amici zodiacali cambiando letteralmente posizione celeste. Ed è così che furbesco ed abile nella dialettica vi spronerà ad usare le vostre enormi risorse per capovolgere alcune situazioni sfavorevoli in situazioni invece molto vantaggiose. L'abilità di mercanteggiare e di essere sapienti nella mutuazione delle cose è tipica dei vostri gradi, dovrete infatti attingere a queste qualità per fare si che le vostre dinamiche siano chiare e che vi possano mettere nelle condizioni di stabilire in amore e nel lavoro le condizioni che vi faranno stare bene. Abbiate cura di voi stessi, si esige da voi una sapiente abilità di rimarcare il vostro territorio e di farvi rispettare…

Cancro

È una settimana che vi vede un po' vittime delle circostanze. Per molti di voi è arrivato il tempo di cambiare, di partire e di stravolgere le condizioni della vostra routine per permettere ai vostri progetti di crescere e di diventare più grandi. È il prezzo da pagare alla vostra carissima abitudinarietà, è il momento in cui molti di voi dovranno accordarsi e fare valere le proprie ragioni presso chi amate o tra i referenti lavorativi. Non sempre avrete la sensazione di essere capiti, ma non scoraggiatevi, questo è un momento in cui più sarete incisivi più godrete del consenso di chi vi ama o di chi collaborate. È arrivato il tempo di scommettere il tutto per tutto e capire come vorreste evolvervi, non siate sempre dolci e disponibili, a volte una presa di posizione può farvi guadagnare molto in termini di carisma e stima, non abbiate paura di perdere…

Leone

Buone notizie per voi che avete imparato a fare di necessità virtù e a vendere cara la pelle in questo momento di grande crisi. Il vostro valore professionale ha bisogno di essere rivalutato e questo è il momento giusto. Vi farà piacere sapere che dopo mercoledì le stelle depongono veramente bene ed in maniera positiva per gli sviluppi pratici, dovrete infatti gestire una serie di proposte vantaggiose per farle diventare ideali. Vi verrà infatti proposto qualcosa che ha un nuovo avvio e voi sarete di nuovo in ballo, ma potrete gettare le basi per stabilire le condizioni ideali perché tutto questo possa essere quanto più vantaggioso possibile per voi. Intanto, in amore va bene e la comunicativa di Mercurio da questo fine settimana sarà dalla vostra per cui potrete stabilire nuove intese con il partner di sempre per i single colpi di fulmine…

Vergine

Questa sarà una settimana importantissima per voi che avete evoluto moltissimo la vostra sfera lavorativa e che vi apprestate a tradurre in effetti pratici l’impegno profuso. Per molti di voi la tangibilità del risultato sarà evidente e potreste anche considerare che il gioco non vale la candela. In molti casi infatti sarà opportuno analizzare quanto tempo vi porta via un determinato impegno e se ciò vale il vostro sforzo. È un momento in cui gli idealismi non faranno molto gioco, anzi sentite dentro di voi forte l’esigenza di avere riscontro pratico, tanto al lavoro quanto in amore dove la sensazione di insoddisfazione vi potrebbe mettere in crisi. Intanto, i ricordi del passato sembrano darvi suggestioni romantiche con le quali non avete intenzione di fare pace…

Bilancia

Settimana indecisa che non vi vede protendere in maniera marcata in nessun senso specifico. Alcuni dubbi sul procedere in generale vi attanagliano, ma è a metà tra i transiti ed una vostra attitudine comportamentale assolutamente canonica. Il vostro cielo sembra darvi la possibilità di riflettere sulle conferme che vorreste avere in amore e le certezze in generale per la vita, che però non sempre andranno di pari passo. Il vostro è un momento non semplice nello specifico ma passeggero in generale, troverete che il senso della leggerezza renderà più semplice l’intesa con il partner e che la vostra voglia di fare bene si tramuterà in grandi cambiamenti per il lavoro che già in atto promettono tante nuove soddisfazioni…

Scorpione

Confusi e felici, emozionati e pieni di empatia. La Luna che si è compiuta vi ha messo in contatto con la parte più intima e sensibile di voi, senza pelle per il circostante ed empatici come non mai rispetto alle istanze altrui siete per adesso tra i più ricettivi dello zodiaco. Qualcosa potrebbe avervi sconvolto in ambito lavorativo ed ancora increduli per i risultati ottenuti state elucubrando ancora su ciò che vi conviene oppure no, ma il destino deciderà per voi garantendovi l’inizio di un periodo glorioso che non necessiterà della vostra piena convinzione. È il tempo di sorprendervi e di farvi sorprendere da tutto ciò che avete intorno e che avete seminato, i frutti in amore e sul lavoro saranno presto a vostra disposizione…

Sagittario

Seppure ancora titubanti, questa settimana, sarà fondamentale per i vostri progetti. Maturerete infatti che è tempo di muoversi e di concretizzare una serie di tendenze, speranze, opportunità di lavoro e tanto altro in una regola di vita. Dovrete infatti essere bravi ad essere autoreferenziali ed equilibrati, sviluppando l’abilità di decidere cosa è meglio per voi e per i vostri interessi. È soprattutto professionalmente che vi potrete impegnare e decidere che è finalmente tempo di dare una svolta a tutto, mentre in amore le cose sembrano riattivarsi e farvi sentire pulsioni da tempo sopite. Le coppie stanche potrebbero decidere per un grande ribaltone, mentre per i single nuove pulsioni si stagliano all’orizzonte. Tutto dovrà essere condotto con criterio, avete bisogno di grande concretezza…

Capricorno

È una settimana di trattative aperte, e di valutazione del rischio e di collaborazioni varie ed eventuali. Il vostro essere un po’ assolutisti vi fa perdere di vista che non tutti sono come voi e che in materia di lavoro soprattutto il vostro carattere si potrebbe ritrovare a scontrarsi con dei modi di fare e di agire che non contempla. Il vostro impegno dovrà vertere su un senso del compromesso che vi avvantaggerà e che vi metterà nelle condizioni di scoprire ancora una volta quanto grandi sono le vostre risorse se agite da soli. Intanto, in amore la quadratura con Venere non aiuta di certo ma potrebbe essere la chiave di volta per rendervi conto che forse i rapporti che vivete hanno bisogno di una definizione più concreta ed efficace…

Acquario

Nonostante accusiate una certa stanchezza da iper produttività e che siete pieni di stimoli, a volte vi potreste sentire soli a gestire una serie di input decisamente impegnativi. È il momento di puntare a collaborazioni varie che non decentrano di certo la vostra figura portante ma che anzi vi aiuteranno a gestire cose e persone nuove che verranno meglio smistate. La vostra vulcanica genialità è in un momento di fulgida fioritura, ma non troverete il bandolo della matassa da soli, vi serve aiuto. È il momento propizio per far vedere quanto valete, ed anche in amore un po’ di superiorità vi aiuterà a ridimensionare la percezione del partner nei vostri confronti. Cercate di essere sereni anche in amore dove siete amati più di quanto non pensiate, ma meno di quanto desideriate… C’è tempo in questo anno magnifico per voi per vincere ogni desiderio…

Pesci

Settimana molto interessante per voi che vede il saluto al vostro ospite Mercurio che vi abbandona regalandovi una lucidità ed una furbizia non comune. Vi sarete forse sentiti più comunicativi ed agili del solito, ma non è finita poiché il vostro cielo ha molte sorprese in serbo per voi questo anno fantastico. Il vostro cielo infatti sembra interessato anche da movimenti futuri di cui presagite già il fermento, infatti proprio il grande Giove tra poco farà capolino nei vostri gradi dandovi carica e positività più di quanto non pensiate. È tempo di agire e di farsi forti delle proprie acute percezioni, tanto in amore dove un atteggiamento più consapevole e scaltro sarà necessario e vantaggioso, ed al lavoro dove avrete sicuramente un avanzamento di grado…

