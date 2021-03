L'oroscopo di domani, lunedì 29 marzo. Gli astri del giorno segno per segno a cura di Barbanera e in onda su Rgs.

Ariete. 21/3 – 20/4

La forza e l’entusiasmo con cui portate avanti i vostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Intraprendenza.

Toro. 21/4 – 20/5

Tante cose da sbrigare e poco tempo a disposizione. Tuttavia le piccole attenzioni che rendono vivo il rapporto non vanno assolutamente trascurate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Chi dice che il lunedì è da cancellare? La Luna in Bilancia smentisce le dicerie e vi assicura l’umore giusto per affrontare pimpanti la settimana.

Cancro. 22/6 – 22/7

La posizione della Luna è simile a una puntura di zanzara: il fastidio passa in fretta. Un buon repellente? Lavoro, amici e tanta leggerezza.

Leone. 23/7 – 23/8

Ha un che di prodigioso il passaggio della Luna in Bilancia, ottima mediatrice. Fra voi e gli altri intercorrono cordialità, rispetto e gentilezza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se qualche settore della vita sembra preso d’assalto e vi costringe alla vigilanza, almeno per quanto riguarda la professione e gli affari potete rilassarvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il transito della vostra Luna avviene in un cielo ricco di aspetti armonici. Il partner invia segnali di distensione e avete buone opportunità nella carriera.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Lunedì poco stimolante, in apparenza. Tuttavia se il “fuori” tace, il lavorio interiore produce buoni frutti in termini di propositi promettenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Corteggiata da Giove, la Luna gestisce la giornata con equilibrio. Né troppo né troppo poco, in ogni situazione siete perfettamente misurati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Perfino per dei lavoratori indefessi come voi, il lunedì può risultare impegnativo, se la Luna alta nel cielo dissemina imprevisti e contrattempi.

Acquario. 21/1 – 19/2

In trigono a Saturno e Giove, la Luna in Bilancia prende forza e ve la ripropone sotto forma di entusiasmo. Momenti esaltanti per le coppie in costruzione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un intoppo imprevisto potrebbe bloccare un progetto a cui state lavorando da tempo. Armatevi di pazienza: è solo uno stallo momentaneo.

