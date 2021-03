Hilary Duff è mamma per la terza volta: su Instagram il ritratto di famiglia

È mamma per la terza volta Hilary Duff: è nata infatti Mae James Bair. Ad annunciarlo la stessa cantante sul suo profilo Instagram, con uno scatto in bianco e nero che ritrae tutta la sua famiglia, neonata compresa. La bambina è nata tramite parto in acqua.

Classe 1987, Hilary Duff nel 2007 ha iniziato a frequentare Mike Comrie, giocatore canadese di hockey su ghiaccio dei Pittsburgh Penguins. Nel 2010 il fidanzamento, mentre l'anno successivo l'arrivo del loro primo figlio. Il 20 marzo 2012 infatti è nato Luca Cruz Comrie. Una volta separati, la cantante ha iniziato una nuova relazione con Matthew Koma, musicista e cantautore. Insieme hanno avuto una bambina di nome Banks Violet Bair, nata il 25 ottobre 2018. Il 21 dicembre 2019 la coppia si è sposata a Los Angeles. Lo scorso 24 marzo la nascita della terza bambina, Mae James Bair.

La Duff è diventata famosa grazie alla serie televisiva Lizzie McGuire ma a consacrarla al grande schermo è stato il film Una scatenata dozzina. Intrapresa la carriera da cantante, ha venduto 20 milioni di dischi in tutto il mondo.

