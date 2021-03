A "Verissimo" il dramma di Lucilla Agosti: "A 12 anni sono stata molestata da un 50enne"

Conduttrice classe 1978, Lucilla Agosti si è raccontata a Verissimo intervistata da Silvia Toffanin. Ha parlato del suo primo romanzo, "Se esplodi fallo piano", ma anche del suo dramma. La Agosti infatti ha raccontato di essere stata molestata da un 50enne quando lei aveva solo 12 anni.

"Ero in barca con una mia amica - ha raccontato - e c’era un amico di suo papà che mi diede fastidio in maniera inequivocabile, usando parole sessualmente esplicite, fortissime, irripetibili. Un 50enne, questa è pedofilia".

Ha anche raccontato: "Ricordo che mi aveva anche portato nella parte bassa della barca per offrirmi un succo di frutta e lui si aprì una birra. Scappai subito. I miei genitori non mi hanno più fatta andare, ma decisero di non dire nulla al papà della mia amica perché avevano paura che io non fossi creduta. Questo è un ricordo molto netto".

La Agosti ha anche raccontato la sua esperienza col Covid. Lo scorso ottobre infatti è stata contagiata dal virus. Questo l'ha costretta a stare isolata per un mese lontana dai figli. Legata ad Andrea Romiti, Lucilla Agosti è madre di tre bambini: Cleo, Diego e Alma.

Ha iniziato a lavorare come attrice, recitando in un allestimento de La strana coppia, celebre commedia di Neil Simon. Nata a Poggibonsi, si è poi trasferita a Roma dove ha fatto provini per Rete A. Qui viene scelta per condurre dal 1º luglio 2002 al 17 settembre 2005 Azzurro, programma dedicato alla musica e agli artisti italiani.

