Lancette avanti, torna l'ora legale: tutto sull'orario estivo e i suoi effetti collaterali

Ancora poche ore e tornerà in tutta Italia l'ora legale. Lancette avanti di un'ora dunque per giornate con più luce. Si dormirà un'ora in meno questa notte, ora che si potrà recuperare il 31 ottobre quando tornerà in vigore l'ora solare.

In alcuni paesi l'ora legale è ormai stata istituita tutto l'anno. In Italia si fa ancora distinzione fra orario invernale e orario estivo.

Lo scopo dell'ora legale altro non è che consentire un risparmio energetico. Di fatto non aumentano le ore di luce disponibili, ma portando avanti di un'ora le lancette queste ore vengono maggiormente sfruttate. Ecco che magari in casa la luce elettrica invece di accenderla alle 18, si può accendere alle 19.

Non sono un mistero inoltre gli effetti collaterali legati al "cambio dell'ora". Alcune persone infatti avvertono disturbi provocati all'alterazione del ciclo sonno-veglia. Secondo i cardiologi americani, l'ora di sonno persa il giorno dopo l'entrata in vigore dell'orario estivo aumenta del 25% la probabilità di subire un infarto.

Allo stesso modo, questo rischio diminuisce il giorno in cui l'ora di sonno persa viene recuperata. Dimostrato anche che il cambio di ora provoca maggiori incidenti ed infortuni sul lavoro nel giorno successivo all'entrata in vigore dell'ora legale.

