Guarita dal Covid, Simona Ventura torna in tv con un nuovo game show

Torna in tv Simona Ventura con un nuovo game show. Guarita dal Covid, la Ventura si ributta in pista con una nuova conduzione. Si tratta del nuovo programma «Game of Games - Gioco Loco».

«Ogni tanto abbiamo bisogno di un sorriso e ho pensato subito a Simona perchè non c'è persona più ironica e autoironica», ha detto il direttore di Raidue, Ludovico Di Meo.

Il game show partirà il 31 marzo in prima serata e per sei puntate, e andrà in onda su Raidue. Non è escluso che la Ventura potrebbe anche approdare nel prossimo futuro anche alla domenica della rete, alla guida del cooking show "Pasticci in famiglia": «È un brand content, ne stiamo parlando - ha chiarito Di Meo - è uno dei progetti che abbiamo in cantiere ma il Covid ci costringe a lavorare in un contesto faticoso, vedremo, per ora abbiamo l’orizzonte corto».

Il format del programma è lo stesso di quello americano ideato da Ellen DeGeneres.

La variante italiana del programma prevede il coinvolgimento dei vip. Il game show prevede prove spettacolari, musiche e atmosfere anni '90. I vip saranno i concorrenti della trasmissione.

I 6 vip che si sfideranno nella prima puntata sono: Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola.

Nelle puntate successive entreranno in gioco anche Dj Angelo, Alex Belli, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Max Cavallari, Jody Cecchetto, Maddalena Corvaglia, Sara Croce, Omar Fantini, Peppe Iodice, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Juliana Moreira, Franceska Pepe, Amaurys Perez, Gilles Rocca, Nicole Rossi, Gianluca Scintilla, Totò Schillaci, Ema Stokholma, The Show, Melita Toniolo e Debora Villa.

