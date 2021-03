Oroscopo di domani, 23 marzo 2021

L'oroscopo di domani: 23 marzo. Ecco le previsioni di Barbanera segno per segno e in onda su Rgs.

Ariete. 21/3 – 20/4

C’è aria di discussione a causa di vecchie ruggini familiari. Con più diplomazia e meno irruenza, darete risposte e soluzioni più efficaci.

Toro. 21/4 – 20/5

Influssi positivi, sia per il lavoro sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In arrivo un segno convincente da parte di un partner finora poco attento ai vostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna nel segno, guadagnate in sensibilità e intuito. Se siete alle prese con una questione spinosa, facendo leva sulla dolcezza tutto sarà più facile.

Leone. 23/7 – 23/8

Venere complice vi fa l’occhiolino, e vi indica il percorso per ottenere l’amore di qualcuno che sembra, ma non è indifferente al vostro fascino.

Vergine. 24/8 – 22/9

La giornata non si limita a darvi una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma vi fa dono anche di un bel sorriso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi, tanto più che avete accanto una presenza affettuosa e sorridente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete gli strumenti giusti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare, armati di pazienza, di trasformarle.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potrete intervenire con successo in una questione di lavoro che sembra stagnante, purché non tradiate la fiducia di chi vi ha sostenuto.

Acquario. 21/1 – 19/2

La giornata offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia: per una volta potete sorvolare sugli aspetti pratici.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nettuno sostiene la Luna in Cancro, aprendo le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiata la sfera personale, che garantisce evoluzioni.

