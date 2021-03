Oroscopo di oggi, 21 marzo 2021: che domenica sarà?

L'oroscopo di oggi: 21 marzo. È domenica, ecco le previsioni di Barbanera segno per segno e in onda su Rgs.

Ariete. 21/3 – 20/4

La disposizione d’animo odierna è adatta per dare inizio a qualcosa di nuovo, a qualcosa che finora avete rimandato. Pensate di meno e agite di più.

Toro. 21/4 – 20/5

Le nuove conoscenze non si contano e anche solo alcune si trasformeranno in amicizie durature. Stare insieme agli altri vi fa un gran bene.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La primavera del vostro scontento, con la Luna e Venere in rotta di collisione. Conflitti al calor bianco in famiglia, confronti stridenti nella coppia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le idee non vi mancano, ma passare dalla teoria ai fatti è complicato. Cercate collaborazioni proficue. Interessi filosofici e spirituali da coltivare.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata ideale per dedicare tempo ai vostri interessi. Per staccare davvero la spina dal lavoro, la Luna vi invita a evadere dalla routine.

Vergine. 24/8 – 22/9

Brutto affare il quadrato mattutino scambiato tra la Luna e Venere. La vita di coppia ha l’aspetto di un campo minato: occhio a dove mettete i piedi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna accresce la socievolezza. Incontri inaspettati vi danno l’opportunità di sfoderare un pizzico di esibizionismo. Perché no? Siete in forma.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Domenica di ordinaria amministrazione. L’assenza temporanea del partner vi rende insensibili alla primavera che bussa forte alla porta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Casa dolce casa? Non oggi, probabilmente, con la Luna che minaccia di seminare discordia proprio fra le mura domestiche. Attenzione alle parole.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Spostamenti in programma per oggi? Stando alle previsioni, l’unico viaggio possibile è quello necessario per andare da casa al lavoro e viceversa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna in Gemelli favorevole alle relazioni sociali. Sfruttate la mattinata per riallacciare il rapporto con qualcuno che non vedete da tempo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Finale di settimana. I dubbi riguardano soprattutto l’amore, da sempre vostro chiodo fisso. Fidatevi: questioni di ore e saranno scongiurati.

