Oroscopo della settimana: è il momento dell'Ariete, cosa cambia per i segni con la primavera

È primavera tra le stelle, ed inizia l’anno zodiacale, l’equinozio dà il via all’Ariete e nuove speranze accendono i fuochi dei dodici segni sempre più desiderosi di abbracciare una nuova epoca, una nuova stagione.

Ariete

È il vostro momento. L’ingresso radioso del Sole pieno di energie nei vostri gradi e della bella Venere che risveglia gli istinti emozionali e la voglia di legami nuovi dà il via a questo nuovo anno zodiacale per voi in maniera eccellente. Una primavera che voi incarnate densa di occasioni e di nuove scoperte, questa settimana il lavoro comincerà a dare notevoli risultati e molti di voi vorranno investire in qualcosa, mentre nella vita privata nuove emozioni vi pervadono ed una persona da poco conosciuta potrebbe diventare qualcosa di più per voi…

Toro

Sorprese in amore questa settimana per voi che siete sempre alla ricerca di ciò che vi fa stare bene. Il vostro cielo è davvero importante per i single del segno che potrebbero conoscere la persona giusta, mentre le questioni pratiche vi sembrano un po’ sospese ed avvertite che il lavoro sta subendo un po’ di staticizzazione. Sarete trasognanti e pieni di pensieri romantici questa settimana, forse non riuscite molto ad esternare, ma per un po’ andrà bene così. Gli altri intorno a voi potrebbero avvertire il vostro bisogno di calma e di ritiro…

Gemelli

Brilla la vostra undicesima casa questa settimana, che vi permetterà di realizzare qualche desiderio e vi farà sentire molto meglio in termini relazionali. Novità con gli amici che coltivate da tempo, piacevoli sorprese a livello sociale. In amore maggiore discorsività e senso di collaborazione, mentre i single del segno potrebbero trasformare alcune amicizie in amore e legarsi in maniera elettiva a qualcuno, il vostro carattere socievole vi aiuterà a costruire nuove relazioni. Intanto nuovi progetti di lavoro fanno capolino, alcuni di voi verranno contattati per fare parte di progetti o di collaborazioni…

Cancro

Un po’ di quadrature per voi, che avete compiuto delle ottime trasformazioni in questi mesi, ma ancora c’è qualcosa da cambiare, soprattutto in amore dove qualche fraintendimento o un nervosismo latente possono distogliere la vostra concentrazione dal partner. Nulla di grave sostanzialmente ma un gioco alla resistenza al quale ormai siete abituati chiede ancora un piccolo sforzo. Al lavoro è probabile possiate iniziare qualcosa di importante questa settimana o ricevere chiari segnali che forse siete sulla strada giusta per realizzare un progetto…

Leone

Niente di meglio che il corroborante trigono con il Sole per riprendere energie vitali ed attive, mentre in amore siete pronti come non mai a riprendere il rapporto con il partner che sembrava subire un po’ troppo le difficoltà della tensione generata per un andamento lavorativo che non vi rendeva soddisfatti. Adesso anche in questo campo ci sono nuove prospettive e questa primavera inizia benissimo assistendovi con un’energia nuova e vigorosa, piena di positività ed affermazione, è il momento giusto per ricominciare in tutti i sensi e per gestire al meglio la vostra vita, per finalizzare obiettivi nuovi e godere dei sentimenti. Questa è una settimana davvero eccellente…

Vergine

Una settimana con Marte contro che vi farà sentire un po’ stanchi e stressati e che vi pone dei dubbi intorno alla vostra vita sentimentale. Il cielo disegna per voi un contesto abbastanza routinario, mentre dentro di voi c’è un crescendo emozionale che vi mette davanti alle vostre esigenze di cambiamento e di tensione passionale verso qualcosa che ancora non identificate bene, ascoltate bene la vostra voce interiore ed evitate in questo transito di prendere decisioni importanti o definitive, perché sarebbero dettate solo dall’ istinto, il vostro cielo migliorerà è una fase breve e passeggera, qualche disturbo alimentare è probabile, ma fate appello alla vostra serafica capacità d’ analisi e cercate di esprimere meglio le vostre emozioni che spesso sottacete…

Bilancia

Qualche dubbio in amore non vi lascia tranquilli. Siete molto concentrati nel capire cosa vi rende inquieti e quanto il partner è disposto a costruire con voi. I ragionevoli dubbi sulla coppia sono un po’ il vostro must zodiacale, ma anche in questo passaggio non viene inficiata sicuramente la validità dei sentimenti. Datevi tempo e non spazientitevi se non arriveranno tempestivi i segnali di un cambiamento lavorativo che avete chiesto. Tra poco tutto si ridinamizzerà portandovi a nuovi traguardi. Il cielo vi rende un po’ fiacchi per adesso concentrate le energie e fate anche un po’ di attività motoria, l’opposizione dell'equinozio andrà gestita con grande agilità da parte vostra, niente stasi…

Scorpione

Una settimana molto varia, un bel trigono della Luna vi metterà all’inizio della settimana in primo piano facendovi riscoprire una veste autoritaria e sicura di voi stessi. Mentre il lavoro va completamente rivoluzionato in base a nuove esigenze che si presentano e che vi danno modo di tirare fuori risorse e talenti dimenticati. La vostra realtà economica rimane un po’ manchevole di adeguati introiti, cercate di non spendere troppo e di fare del vostro meglio per economizzare le uscite, nulla di significativo, ma sapere rallentare a volte nel vostro caso è indice di pieno controllo dei vostri istinti fortissimi. Non mancheranno occasioni creative concentratevi quindi su questi fattori…

Sagittario

Quante buone notizie volete?! Ce ne sono moltissime con queste configurazioni nel cielo! È un momento di ripresa a tutto campo. I trigoni del Sole e Venere inaugurano per voi una primavera stupenda, è tempo di ricominciare in tutto soprattutto in amore, dove finalmente si trova armonia pace e tanta sintonia. Il vostro cielo è decisamente aperto ad ogni opzione, ottimo per i single e solido e costruttivo per chi è in coppia. Mentre il lavoro vi sorprenderà perché finalmente inizia una nuova fase attiva e piena di azione, che finalmente mette in risalto le vostre capacità e vi restituisce una grande combattività. Felici positivi ed appassionati come sempre siete, finalmente siete tornati voi stessi!

Capricorno

Un po’ teso questo inizio primavera per voi che da bravi perfezionisti dovrete sopportare la non troppa presenza di spirito di collaboratori e soci. È la dissonanza con Marte che vi rende irritabili e che vi fa esprimere male la vostra voglia di essere finalmente attivi e concreti negli impegni, Ma non trovate sponda facilmente intorno a voi. Anche in amore tensioni e nervosismi sembrano stiano minando l’armonia di coppia, non vi sentite seguiti e spalleggiati dal partner probabilmente, ma le vostre esigenze forse vanno meglio chiarite e discusse al fine di non creare fraintendimenti, magari ciò che per voi è prioritario in questo momento della vostra vita non lo è per chi avete vicino…

Acquario

Un bellissimo inizio di primavera anche per voi, che finalmente potrete rendere l’amore un fatto concreto e dinamico. Più sociali e socievoli del solito, è una tempesta creativa e comunicativa quella che vi pervade con questi aspetti planetari. Ottima resa al lavoro, ottimo istinto creativo che vi permetterà di lanciarvi in nuove esperienze pratiche e cimenti professionali in cui brillerete. Intanto nella vostra vita matura sempre più l’idea di nuovo grande cambiamento che permetterà di stare bene logisticamente ed economicamente. È una primavera che inizia sotto le insegne migliori che possiate desiderare, mettete in circolo tutta la capacità emozionale che avete e datevi da fare, ogni cosa che sfornerete in questo periodo sarà baciata dalla buona sorte, ed un grande amore bacerà voi!

Pesci

Venere vi ha abbandonato lasciandovi in eredità un nuovo sentimento da gestire e da nutrire. Fare crescere i vostri obbiettivi è l’impiego del momento secondo gli astri e cercherete in tutti i modi di farlo. I sogni non sempre si dissolvono aprendo gli occhi, a volte la realtà può essere la conferma di un sogno ed è quello che potrebbe succedere se mettete da parte le paure di rendere materiale ciò che vedete. Il vostro animo gentile è sempre alla ricerca di qualcosa di avvolgente e confortante, ma siete spesso attratti da cose e persone lontane e peregrine. Forse i vostri sentimenti vibrano di più così, ma per i single sono previsti incontri con persone che provengono da lontano e per le coppie viaggi e spostamenti. Al lavoro si prepara una bella sorpresa che non si concreterà questa settimana ma che già potrebbe farvi fibrillare…

