"Ciao Darwin", la sexy Taylor Mega apre il ciclo di repliche: ecco chi è l'influencer

Torna a grande richiesta su Canale 5 Ciao Darwin, con vecchie puntate andate in onda in replica già da ieri sera.

Nella prima puntata condotta da Paolo Bonolis infatti si sono sfidate Giuliette contro Messaline. E se le prime sono state capitanate da Giorgia Palmas, ex velina di Striscia la notizia, le seconde sono state guidate dalla prorompente Taylor Mega.

Ecco che il web si è letteralmente scatenato, andando a caccia delle più segrete informazioni sulla modella.

Nata il 31 ottobre 1993 a Udine, il suo vero nome è Elisa Todesco. Anche sua sorella ha scelto per lei un nome d'arte, Jade Mega. Originaria di una famiglia di allevatori di tacchini, Taylor si è sempre detta tifosa della Juventus.

Si è diplomata anche se ha ammesso di non aver mai amato la scuola. Per lei infatti era costante il 5 in condotta.

Amante della sana alimentazione, ha confessato di aver rifatto labbra e décolleté.

Ma il passato di Taylor Mega è fatto anche di tante ombre: è stata infatti una tossicodipendente. Nel 2019, lo ha confessato lei stessa durante un'intervista a Verissimo. Ha ammesso di aver fatto uso di droghe pesanti, come l’eroina, quando aveva ancora 17 anni. Ha anche pensato al suicidio.

Nel 2018 ha avuto un flirt con Flavio Briatore. "Fra noi c'era tanta differenza d'età - ha spiegato - è stato lui a lasciarmi, influenzato dall’ex moglie Elisabetta Gregoraci".

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che abbia avuto anche una storia col rapper Sfera Ebbasta. .

Nel 2019 è stata poi la volta del rapper Tony Effe, componente della Dark Polo Gang.

La modella è stata anche fidanzata con Hormoz Vasfi, magnate di origini iraniane di 30 anni più grande. Ma non finisce qui: Taylor Mega ha avuto anche una relazione con una donna. Lei è Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin.

Una storia che non è mai stata approvata dai suoi genitori.

Oltre che modella, Taylor Mega è anche influencer ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi.

