Lo chef Alessandro Borghese ha il Coronavirus: "Ho le ossa rotte e la testa che mi gira"

Lo chef Alessandro Borghese ha il coronavirus e lui stesso racconta le sue giornate di quarantena attraverso le stories su Instagram. "Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto - dice a chi lo segue sul social network -. È il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il Covid".

Lo chef tranquillizza sulle sue condizioni di salute. "Niente febbre per il momento", ma racconta di avere "le ossa rotte e la testa che mi gira".

Borgese poi aggiunge: "Spero di levarmi il Covid immediatamente di mezzo perché dovrò sostituirmi i reni. Non so più come posarmi sul letto. Ma a prescindere da questo, sono anche piuttosto fortunato, quindi, va bene così".

