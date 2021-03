Oroscopo di oggi, domenica 7 marzo: le novità segno per segno

Ecco l'oroscopo di Rgs, gli astri del giorno, di domenica 7 marzo. A cura di Barbanera. Ascolta l'audio.

Ariete (21/3 – 20/4)

Faticate a mettere a fuoco gli obiettivi professionali, sia per le interferenze esterne sia per le circostanze. Prima di agire fate chiarezza.

Toro (21/4 – 20/5)

Il passaggio della Luna in Capricorno è intrigante. Dopo una baruffa il partner si scusa e vi coccola, confermando la sincerità dei suoi sentimenti.

Gemelli (21/5 – 21/6)

La quasi assenza di passaggi celesti sfavorevoli vi rende tranquilli. Una serena integrazione, scambi stimolanti, utili esperienze di collaborazione con gli altri.

Cancro 22/6 – 22/7

Contro di voi rema la Luna che vi sottrae concretezza, ma Urano gioca a vostro favore. Con un pizzico di fortuna, recuperate un ritardo.

Leone 23/7 – 23/8

L’orgoglio è una debolezza, non un punto di forza. Vi farà bene ammettere serenamente il disagio che suscitano in voi certi ricordi o situazioni.

Vergine 24/8 – 22/9

Puntellata da Urano, la Luna in Capricorno vi consente di cogliere tutti i lati di un problema, e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto.

Bilancia 23/9 – 22/10

La Luna in Capricorno vi mette in serio imbarazzo. Incerti se seguire la “pancia” o la testa, potreste perdere tempo in dubbi controproducenti.

Scorpione 23/10 – 22/11

Luna e Nettuno, un’accoppiata vincente che preannuncia una spinta delle ambizioni e un entusiasmo ben riposto nelle vostre possibilità di successo.

Sagittario 23/11 – 21/12

La buona forma promossa dalla Luna vi regala performance adeguate al vostro livello: un po’ di movimento e rispetto per il vostro benessere.

Capricorno 22/12 – 20/1

Percezioni sottili tentano di mettere in crisi il vostro realismo, ma la logica ha la meglio sulla fantasia e alla fine raggiungete il traguardo.

Acquario 21/1 – 19/2

I risultati in termini pratici lasciano un po’ a desiderare, ma influenzati positivamente dall’esempio altrui, rivedrete le vostre posizioni.

Pesci 20/2 – 20/3

La Luna fornisce un punto di riferimento per la creatività e i progetti di largo respiro, e vi mette in guardia dalla distrazione e dall’inconcludenza.

