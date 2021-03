Oroscopo, giorni migliori per tutti i segni: ecco cosa cambia questa settimana

Inizia una settimana con una dolce speranza in più secondo l'oroscopo, un cielo meno ostico e pieno di meravigliose aspettative, gli astri annunciano un periodo migliore. Vediamo i dodici segni.

Ariete

Il cielo descrive un momento di entusiasmo e di piacevole tensione, sembra che l’attesa sia finita e che ci si stia immergendo in un periodo di certezze e di concretizzazione di cose belle e molto gratificanti. Al lavoro si stanno configurando le occasioni giuste, mentre nella vita sentimentale sarà possibile utilizzare questi giorni in maniera molto utile per riflettere su chi si vuole coinvolgere nella propria vita e a che titolo, ma anche per ritrovare la motivazione lucida in un periodo turbinoso…

Toro

Cominciano a farsi sentire i benefici di un anno che per voi positivamente inizia proprio da questo periodo, ricco di agi e di conferme affettive e lavorative. Molti di voi potrebbero non stare nella pelle sentendo già l’ incipit di una primavera che vi sta entrando sotto la pelle e vi fa sentire di nuovo vivi, le configurazioni più intense sembrano riguardare l’impatto sociale che i pianeti determinano in questo momento, vi sentirete più disponibili verso l’ esterno e verso una socialità che vi chiama e vi fa venire voglia di uscire e confrontarvi con nuove realtà, il vostro futuro sarà più morbido in amore…

Gemelli

Una settimana un po’ difficile con Venere che vi osteggia, e non adatta affatto a discutere in amore, mentre nella vostra vita lavorativa si configurano dei buoni ottenimenti, probabilmente qualche vostro progetto è sicuramente andato in porto o sta quasi per trovare una zona d’intesa con i vostri referenti. Una nuova conoscenza potrebbe esservi di supporto e darvi anche qualche consiglio utile, mentre in amore non vi sentite troppo in simbiosi con il partner deciderete saggiamente di fare defluire questi giorni concentrandovi su ben altro…

Cancro

La bella Venere non è solo il pianeta dei legami affettivi, ma anche quello della piccola fortuna, il vostro cielo è decisamente migliorato e voi siete nelle condizioni astrologiche di chiedere molto di più alla vostra vita. Forse al lavoro è arrivata la condizione giusta per fare si che possiate concretizzare l’ inizio di una nuova attività o trasformare un po’ il vostro ruolo. Per voi sarà semplice ottenere consensi in questi giorni, e stranamente non siete troppo concentrati in amore, dove comunque le cose vanno decisamente meglio e vi sentite più sicuri, ottime le previsioni per i single che in questi giorni potrebbero essere interessati da una nuova fiamma…

Leone

Il cielo è più fluido anche per voi e buona parte dei problemi con cui avete fatto i conti fino al mese scorso adesso sembrano molto più affrontabili, sicuramente la piena coscienza della situazione è l’aspetto positivo di questa appena occorsa sospensione delle vostre motivazioni. Avete riflettuto bene e da questo momento potrete iniziare a trasformare molte condizioni che non vi soddisfano, al lavoro forse sarà possibile rivedere accordi e condizioni e renderle più confortevoli possibile, mentre in amore siete più propensi ad una solidarietà con il partner che sarà premiata…

Vergine

L'opposizione di Venere vi darà modo questa settimana di rendervi conto che forse sentite dentro di voi una certa dualità, sentite di avere costruito delle certezze, sentite di aver concretizzato molto bene alcune configurazioni lavorative che vi hanno fatto cresce, ma in amore non vi sentite del tutto emozionati presi e compresi. Mentre al lavoro alcune responsabilità cominciano a rivelare il rovescio della medaglia, un po’ oberati da pensieri quindi, ma in una situazione favorevole e vantaggiosa per capire bene quanto siete soddisfatti di ciò che avete ottenuto. E' chiaro che per ognuno sarà soggettivo valutare i risvolti di tutto ciò, ma le stelle vi vogliono ricordare che il bicchiere è sempre mezzo pieno…

Bilancia

Qualcosa vi ha un po’ destabilizzato, come un ritorno alla realtà dopo un momento di piacevole euforia emozionale quanto mai prezioso, atterrati di nuovo questa settimana piena di aspettative vi farà il regalo più bello consegnandovi delle certezze davvero emblematiche che vi faranno sentire più sicuri, su tutti i livelli. Anche nell’ambito familiare troverete che tutto è più al sicuro e sereno di come pensate, e che in amore il partner potrebbe stupirvi, mentre al lavoro è iniziato un periodo davvero produttivo che promette una primavera ricca di trasformazioni e di arricchimento…

Scorpione

Spesso vi si sente dire “mai più“, poi siccome siete comunque delle persone sensibili ed affidabili siete sempre disposti a dare un’altra possibilità, ma questa settimana stupirete tutti perché segnerete una presa di posizione più forte nei confronti di ciò che non volete veramente più. Prenderete con molta lucidità delle decisioni drastiche e piene di forza di volontà, ma con grande serenità, dimenticherete le direzioni improduttive lanciandovi con entusiasmo verso qualcosa di nuovo. Anche in amore sarete pronti a voltare pagina, dove sentirete che non potete più amare inizierete lieti un nuovo entusiasmante percorso che avevate sotto gli occhi e che non pensavate potesse darvi tanto…

Sagittario

La quadratura di Venere e del Sole appena iniziata vi fa riflettere molto su come vi percepite, se la definizione di voi stessi passi o meno attraverso la persona su cui avete puntato, o se il lavoro che fate è davvero quello che traduce la vostra voglia di fare ed esterna veramente la vostra indole creativa e sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Il cielo è davvero un banco di prova importante in questi giorni in cui molti di voi riscopriranno le proprie motivazioni, la maggior parte desidera solide certezze e non potrà più accontentarsi, quindi vi darete da fare per ridefinire il vostro stato di cose, all’insegna dell’istinto deciderete cosa è meglio per voi…

Capricorno

Siete quanto mai impegnati al lavoro in un rilancio a tutto campo sia della vostra attività che delle vostre carriere, voglia di fare e di rimuovere ostacoli che più volte vi hanno impedito di pensare positivo. Avete esercitato una maggiore accoglienza e disponibilità verso gli altri, accettando inviti e vedendo persone nuove facendo anche un po’ pace su tutto ciò che non potrà tornare indietro. Ma il bello di un nuovo periodo è che si può scrivere su una pagina bianca e riconfigurare il tutto con una ritrovata motivazione positiva, soprattutto in amore dove sarete molto più sinergici. Al lavoro migliorano le cose…

Acquario

E' una settimana molto importante per il lavoro dove troverete un grande consenso e verrà premiata la vostra originalità ed il vostro apporto sempre unico. Forse si configureranno delle condizioni strutturate che vi faranno sentire molto al sicuro e che vi daranno merito e plauso, mentre in amore il vostro fascino vi aiuta e vi fa sentire di nuovo vivi, qualcosa dal passato vuole tornare a fare capolino. Non sempre siete disponibili in termini di attenzione soprattutto quando si tratta del passato a cui in amore siete allergici, ma sicuramente vi farà piacere rivedere qualche vecchio amico o affetto che da tempo non sentivate, risalita economica lenta ma certa…

Pesci

Il vostro nuovo stato di grazia planetario vi aiuterà moltissimo questa settimana soprattutto al lavoro dove volete essere un po’ più gratificati ed aver riconosciuto qualche merito in più. Probabilmente farete valere le vostre ragioni e troverete l’accordo che accontenta tutte le parti in causa regalandovi ancora una volta la condizione ideale per far sì che la vostra vita goda di quel salto di qualità che sentite ormai quasi come un obiettivo inconscio. La vostra bellezza è alle stelle, siete per adesso tra i più affascinanti dello zodiaco, anche nei sentimenti questa settimana vi regala una possibilità di scelta e di miglioramento, seguite il vostro cuore e non sbaglierete bersaglio…

