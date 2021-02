C'è posta per te, Maria De Filippi sbotta contro l'ospite in studio: "Non c'è nulla da ridere"

Maria De Filippi perde le staffe durante la puntata di ieri sera di C'è posta per te.

Tutto è successo quando in studio è arrivata una coppia di genitori, nel tentativo di ricucire i rapporti con la figlia 22enne. La giovane si era infatti allontanata da casa, dopo che i genitori avevano mostrato disappunto nei confronti del fidanzato. Un ragazzo dal quale adesso aspetta anche un bambino, dopo soli 3 mesi di relazione.

Il fidanzato della figlia ha serie difficoltà economiche, e anche per questo il padre di Martina - così si chiama la ragazza - non ha mai approvato la relazione.

Il padre in studio ha cercato in tutti i modi di convincere la figlia a ricucire i rapporti ma quando la ragazza, per tutta risposta, si è anche messa a ridere, ecco che Maria De Filippi ha perso le staffe: «Scusami Martina ma sinceramente non ci trovo proprio un cavolo da ridere», ha sbottato la conduttrice, cercando di far ragionare la ragazza e di farle capire la serietà della situazione. Tuttavia, Martina non ha voluto aprire la busta, negando ogni possibile punto di incontro col padre.

Anche il fidanzato Francesco non ha voluto aprire la busta, nonostante un ultimo appello della De Filippi: «Sai cosa mi piacerebbe? - ha detto invano la conduttrice -. Che Martina uscisse, perché non è pronta a rivedere il padre, e che tu lo incontrassi. Diamo una lezione a lui, a lei e al pubblico a casa. Fai l’uomo, Francesco».

