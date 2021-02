"Hackerato" il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci, lo scherzo delle Iene all'ex gieffina

Brutto scherzo quello organizzato dalla redazione de Le Iene ai danni di Elisabetta Gregoraci e andato in onda ieri sera, su Italia 1.

L'ex concorrente del GF Vip ed ex moglie di Flavio Briatore è stata vittima di un finto hackeraggio del suo profilo Instagram. Complice dello scherzo la sorella Marzia. Tutto è iniziato quando la Gregoraci si è accorta di alcune stories pubblicate a sua insaputa sul suo profilo Instagram, in cui attaccava apertamente alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip come Francesco Oppini, Enock Barwuah, Matilde Brandi, Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini.

Gli ex concorrenti del reality, sapendo dello scherzo, hanno replicato in malo modo ad Elisabetta così come lo stesso Signorini che ha chiamato la showgirl per chiedere spiegazioni.

"Non ci posso credere - ha reagito la Gregoraci di fronte al suo profilo hackerato -. Io sono buona e cara ma non mi toccare che divento una iena. Mi sta venendo l’esaurimento nervoso. Io non ce la posso fare". Un vero e proprio crollo nervoso per la Gregoraci, che si è poi concluso con un sospiro di sollievo quando ha saputo che era tutto uno scherzo.

