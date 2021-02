Eleonora Pedron: "Fabio Troiano era nel mio destino, dovevo prendere il treno successivo..."

Eleonora Pedron parla a "Diva e donna" della sua storia d'amore con Fabio Troiano.

Classe 1982 ed eletta Miss Italia nel 2002, la Pedron ha avuto due figli dal campione di motociclismo, Max Biaggi. Si chiamano Inès Angelica e Leon Alexandre. Oggi si dice nuovamente felice accanto all'attore Troiano.

"Fabio era nel mio destino", ammette la Pedron.

“Ci siamo conosciuti quasi due anni fa, sul treno Roma-Milano. Una storia assurda. Io dovevo prendere il treno dopo, lui quello prima. Ci siamo ritrovati seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo detti una parola se non una frase prima di scendere. Da quella frase è partito tutto".

Oggi la Pedron parla della sua storia con Troiano, definendola "bella ma calma. Che non vuol dire priva di passione. È un rapporto maturo, ci conosciamo giorno dopo giorno. Lui a Roma, io a Monaco. Ogni cosa ha il suo tempo”.

