"Sono quasi cieco", la rivelazione choc di Salvatore Cascio il bimbo di Nuovo Cinema Paradiso

"Sto diventando quasi cieco". È questa la rivelazione choc di Salvatore Cascio, il bambino protagonista di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Oggi Salvatore Cascio ha 42 anni. Dopo il film, ha scelto una vita tranquilla. Una scelta quasi obbligata visti i suoi gravi problemi agli occhi. Una retinite pigmentosa infatti oggi lo sta costringendo alla cecità. "Ci vedo pochissimo".

Nato a Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, Salvatore ha conosciuto il successo grazie al suo ruolo nel film cult di Tornatore che gli è valso anche un British Academy of Film and Television Arts nella categoria attore non protagonista. È stato infatti l'attore più giovane a riceverlo.

Nel pieno del successo, Salvatore dopo il film ha dovuto dire addio alle scene: "Ho dovuto rinunciare alla mia carriera. Oggi spero in nuove conquiste della scienza, ma ho anche tanta fede in Dio".

