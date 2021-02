Rocco Casalino, l'ex portavoce di Conte in tv: "Con i soldi del Grande Fratello ho pagato i debiti"

Svestiti i panni del portavoce dell'ormai ex premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino si è raccontato a tutto tondo in tv. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato anche la sua storia d'amore col compagno cubano Josè Carlos Alvarez.

"È una persona importante nella mia vita e stiamo molto bene insieme - ha detto -. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene". Da poco Casalino ha pubblicato la sua prima biografia, “Il portavoce”, in cui Casalino parla apertamente anche della sua omosessualità: "Ho fatto di tutto per essere eterosessuale, ma io sono omossessuale e sono contento di esserlo".

Infine, ha anche parlato della sua esperienza al Grande Fratello, svelando un inedito retroscena.

Era il 2000 quando Casalino ha partecipato alla prima edizione del reality show perchè "molto abile a socializzare" e "maledettamente esibizionista e voyeur", come lui stesso si è definito. "Quando mi sono laureato - ha confessato - in famiglia non avevamo più risparmi. Mia mamma si era indebitata per più di 10 mila euro per farmi studiare. Il ‘Grande Fratello’ l’ho visto quindi come un’opportunità per guadagnare un po’ di soldi. Con i gettoni d’oro vinti, infatti, ho pagato il debito di mia madre".

