A Italia’s Got Talent una inarrestabile e giovane ginnasta ottiene il golden bazzer di Federica Pellegrini

La tenacia, il sorriso, lo stile non li ha persi. Giorgia Greco ha 13 anni e ieri sera ha commosso l'Italia con la sua esibizione a Italia’s Got Talent. La giovane sportiva, atleta di ginnastica ritmica in arrivo da Milano accede alla finale grazie al Golden Buzzer di Federica Pellegrini.

La campionessa veneta ha deciso di usare il bonus a sua disposizione per la giovane sportiva. Prima di lei avevano fatto la stessa scelta, in puntate precedenti, Mara Maionchi in favore delle Black Widow e Frank Matano per Giustino.

La storia di Giorgia ha commosso per la sua capacità, così giovane, di esibirsi su un palco complicato come quello televisivo ma anche perché, per via di un tumore riscontrato all'età di sette anni, la ragazzina ha perso una gamba.

Federica Pellegrini ha posto l'accento sulle qualità di Giorgia: "Io ho visto solo una cosa questa sera: la tua bravura. Sei veramente incredibile". E poi la sorpresa: "Ti dirò anche un'altra cosa - ha continuato l'olimpionica di nuoto -: preparati perché io ti farò gareggiare in una finale, quella di Igt". A quel punto ha pigiato il Golden Buzzer e ha deciso la finale diretta per Giorgia Greco.

