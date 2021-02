Harry e Meghan Markle in attesa del secondo bebè: spopola sul web la foto del pancione

Se la notizia della sua seconda gravidanza ha rapidamente fatto il giro del mondo, a mettere in subbuglio il web in queste ore è la prima foto di Meghan Markle in dolce attesa.

L'ex attrice, 39 anni, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in bianco e nero, insieme al marito Harry, 36 anni, in cui mette in bella mostra il suo pancione.

"Meghan Markle e il principe Harry aspettano il loro secondo figlio - si legge nella didascalia, a corredo della foto -. Archie sarà un fratello maggiore".

A confermare la notizia della nuova gravidanza è stato il portavoce della coppia. Il lieto annuncio è stato dato proprio nel giorno di San Valentino.

Il primogenito Archie compirà due anni a maggio. Il secondo figlio di Meghan e Harry sarebbe il quinto pronipote della regina Elisabetta. Dopo aver deciso di staccarsi dalla famiglia reale, Harry e Meghan oggi vivono negli Stati Uniti. I due si sono sposati nel 2018 nel castello di Windsor. Subito dopo le nozze, la decisione di andare via da Londra.

