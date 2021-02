Amici di Maria De Filippi, prime indiscrezioni sul serale: si parte il 20 marzo, ecco come sarà

Il serale si fa sempre più vicino per gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Intanto, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla fase finale di questa 20esima edizione del talent.

Al centro ci sarà il rapporto fra allievi e professori. Secondo quanto svelato dal sito TvBlog, il serale inizierà il 20 marzo.

Saranno 9 le puntate che promettono di tenere incollati al piccolo schermo il pubblico. La finale è fissata per il 15 maggio. A causa della pandemia resta in bilico la presenza dei super ospiti durante le puntate del serale. In linea con le restrizioni anti Covid, non ci sarà il pubblico e le coreografie saranno pensate ancora una volta in maniera da non permettere il contatto fisico.

