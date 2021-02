Scoperti nuovi sintomi del coronavirus: ecco quali sono

Non solo febbre, tosse, mancanza di gusto e olfatto e nei casi più gravi mancanza del respiro e scarsa ossigenazione del sangue. Sono stati scoperti, infatti, nuovi sintomi che sono la spia del coronavirus. In particolare, a quelli già noti si aggiungono brividi, perdita di appetito, mal di testa e dolori muscolari.

I nuovi sintomi del Covid-19 sono stati elencati in un report dell'Imperial College di Londra che ha effettuato un elaborazione dei dati in base alle osservazioni condotte su oltre un milione di persone.

I brividi, in particolare, sarebbero collegati a tutte le età, mentre gli altri sintomi sono più presenti in determinate fasce d'età. E più disturbi erano contemporaneamente presenti più probabile era la diagnosi da coronavirus. Però, secondo lo studio, il 60% delle persone infettate non aveva alcun sintomo nella settimana precedente alla scoperta della test positività.

