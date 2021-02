Laura Barriales racconta la sua seconda gravidanza: "Un disastro a tavola, mangio di tutto"

In attesa del suo secondo bebè, Laura Barriales racconta la sua gravidanza. Moglie dal 2017 di Fabio Cattaneo, imprenditore ticinese e amministratore delegato di un'azienda vinicola, la Barriales è già mamma di una bambina, Melania.

Ora la modella e showgirl spagnola è in attesa di un maschietto.

"Durante la prima gravidanza praticavo molta acquagym. Ora seguire i corsi è complicato, per via della pandemia. Sto cercando comunque di allenarmi in casa, facendo pilates tre volte a settimana. Ogni mercoledì mi alleno, anche in diretta su Instagram. Tuttavia, la mia vera allenatrice è mia figlia Melania - ha detto la Barriales -. Non sto mai ferma, mi tiene molto attiva".

E se da un lato l'attività fisica l'aiuta, dall'altro la Barriales ammette di essere un "disastro" a tavola. "Con la dieta sono un disastro - dice -. Io non so cucinare, mi affido a mio marito. Mangio pizza, e di tutto. Per fortuna, ho un metabolismo veloce. In più sono spesso in movimento".

La Barriales si conferma anche grande tifosa della Juventus, e dice: "La seguo sempre. Mi piace la competizione e ora che il campionato è più avvincente, mi diverto ancora di più".

