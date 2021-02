MasterChef Italia, eliminati Cristiano e Valeria: la sfuriata in tv del giudice Locatelli

Sono Cristiano e Valeria i due nuovi eliminati di MasterChef Italia, giunto alla sua decima edizione. Tante le prove affrontate tra cui la Mystery Aria, quella al buio, e la Mystery Acqua, con ingredienti a vista. Ospite della puntata lo chef ospite Terry Giacomello. Monir, Max, Jia Bi e Eduard si sono cimentati nella preparazione del piatto più semplice mentre ad Antonio, Azzurra e Federica è toccato quello più difficile.

Jia Bi si è aggiudicato l’Invention Test. Azzurra ha avuto la meglio su Valeria e Cristiano che dunque sono fuori dai giochi. La prova in esterna si è svolta sul Lago d’Iseo.

A giudicare le prove dei concorrenti i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Proprio Locatelli è stato protagonista di una vera e propria sfuriata contro i concorrenti, ed in particolare contro Cristiano. Il giudice infatti non ha perdonato le lacrime del concorrente dopo la sua eliminazione, dicendogli che proprio quella passione avrebbe dovuto esternarla in cucina e non dopo l'eliminazione.

