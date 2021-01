WhatsApp aggiorna il suo stato: ecco le novità annunciate dall'app

Tra gli status di WhatsApp apparsi negli ultimi giorni sui telefoni degli utenti non è passato inosservato quello della stessa app di messaggistica. Ma di cosa si tratta? WhatsApp, che conta quasi 2 miliardi e mezzo di utenti nel mondo, ha deciso di lasciare dei messaggi che tutti potranno leggere.

Un modo per allontanare le polemiche scatenatesi in seguito alla ricezione da parte di tantissimi utenti della notifica per l'aggiornamento sulla privacy che avrebbe consentito di condividere alcuni dati personali con il social network Facebook.

Sono quattro i messaggi, o meglio le stories, visibili agli utenti. Nella prima WhatsApp comunica che d'ora in avanti pubblicherà in questa sessione le novità, nella seconda storia gli utenti vengono tranquillizzati sul delicato tema della privacy, nella terza viene confermato che nessuno può leggere o ascoltare le conversazioni e nella quarta che continuerà ad aggiornare lo stato per comunicare con gli utenti.

