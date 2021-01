Sanremo, Coletta: "Sarà in sicurezza, protocollato evento tv"

"Il Festival di Sanremo sarà uno show protocollato come evento televisivo e sarà realizzato in grandissima sicurezza, in accordo con la prefettura, l’Asl e le autorità preposte". A margine della conferenza stampa di presentazione de 'Il cantante mascherato', al via venerdì 29 in prima serata, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha chiarito la connotazione prettamente televisiva della kermesse precisando che la Rai è impegnata sul Festival dalla mattina alla sera: "Abbiamo lavorato alacremente per garantire tutti i protocolli e lo facciamo pensando al pubblico".

Il direttore di Rai1 è sicuro che realizzare questa edizione del Festival sotto l’egida del dpcm lo renda meno rischioso rispetto a una fase post decreto più libera: "Le regole sono molto strette e va bene così, l’estate che abbiamo passato va tenuta a mente". Coletta considera Il Festival in piena continuità con altri programmi della rete come 'Ballando con le stelle', 'The voice senior' e 'Il cantante mascherato': "Sanremo è un continuum dell’intrattenimento che siamo stati capaci di organizzare quest’anno nonostante la pandemia, la peggior nemica, di questo genere televisivo - ha chiarito -. Il 9 marzo quando è scattato il primo lockdown ero arrivato da pochissimo a Rai1 e ho dato subito corso alle mie due interpretazioni delle necessità dei telespettatori alle prese con le preoccupazioni e le difficoltà dettate dal vurus: le persone avevano bisogno di essere informate, ma anche di essere consolate e di ricevere una quota di evasione".

