Schwarzenegger tra primi vaccinati ultra 65enni a Los Angeles: "Con me se volete vivere"

Arnold Schwarzenegger ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid a Los Angeles. Secondo quanto scrive Politico, l’attore è stato tra i primi residenti over 65 a prendere un appuntamento per vaccinarsi. Schwarzenegger si è recato di prima mattina al Dodger Stadium, uno dei maxi centri di vaccinazione della contea di Los Angeles.

Ad accogliere i residenti in fila il sindaco Eric Garcetti, ignaro tuttavia dell’arrivo dell’ex governatore della California.

"Bene, ho fatto il vaccino - ha detto l’attore in un video su Twitter - lo raccomando a tutti". "Venite con me se volete vivere" - ha aggiunto citando la famosa frase 'Vieni con me se vuoi vivere' pronunciata dal personaggio fittizio Kyle Reese nel film Terminator (1984). ANSA

