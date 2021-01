Gabry Ponte operato al cuore: la foto dedicata ai fan dopo l'intervento

Gabry Ponte operato al cuore. Il noto produttore, dj, conduttore radiofonico su Instagram posta una foto dopo l'intervento e rassicura i suoi fan.

“Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice, l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE vi voglio bene!! vi aggiorno presto”.

L'operazione, dunque, è andata bene. Un'esperienza difficile per il quarantasettenne ex degli Eiffel 65 e ora produttore oltre che conduttore radiofonico. Nei giorni scorsi aveva annunciato l'intervento spiegando che una delle valvole principali non funzionava bene.

