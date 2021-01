L'Oroscopo di domani, sabato 9 gennaio 2021: cosa ci aspetta nel weekend?

Il weekend è in arrivo, cosa ci riserva la giornata di sabato 9 gennaio 2021? Ecco quanto e come i movimenti astrali influenzeranno i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ecco l'oroscopo di Barbanera di questo sabato, in onda ogni giorno su Rgs:

Ariete

Per colpa di Venere avversa non siate irremovibili con la vostra dolce metà, a tutti capita di sbagliare. Siate più malleabili non tirate troppo la corda. Coltivate conoscenze che vedrete nascere con persone straniere, ne sarete molto arricchiti.

Toro

Con Venere in trigono a Marte, l'amore entrerà nella vostra esistenza, scompigliandovi le idee, facendo saltare le consuetudini, i ritmi di vita. Siete pronti? Adottando uno stile di vita più dinamico e una dieta più sana, attuerete una vera e propria rivoluzione.

Gemelli

Mollate i sogni ad occhi aperti, provocati da Nettuno ostile, e prendete in considerazione le occasioni concrete che vi si presenteranno sul cammino. Rendiconto bancario confortante, grazie al munifico Giove che in questo momento vi sostiene.

Cancro

Per merito di Marte sorridente dal Toro, siete e vi sentite in ottima forma. Godetevi il contatto con la natura dedicandovi a qualche sport invernale. Con la vostra generosità saprete dare la giusta risposta al bisogno di sostegno espresso da un amico in difficoltà.

Leone

Con Marte contro sarà difficile trattenere l'insofferenza verso chi continua a farvi richieste e proposte lontanissime dai vostri desideri. In mattinata con la Luna ostile, le emozioni che proverete saranno forti, sarà bene che vi rilassiate.

Vergine

Essendo Venere a favore dal Capricorno, la capacità seduttiva verrà amplificata, state andando finalmente verso un futuro sentimentale luminoso. Guardandovi intorno scoprirete qualcuno che non aspetta altro che un vostro cenno per avvicinarsi.

Bilancia

Giove renderà possibile incontri importanti per la vostra vita professionale e vi indicherà la strada giusta da imboccare per un meritato successo. Periodo movimentato ma redditizio. Cavalcherete l'onda risolvendo questi ultimi disaccordi tra amici.

Scorpione

È inutile chiudere i rapporti in quattro e quattr'otto con chi avete polemizzato, non potete sfuggire ai vostri obblighi. Siate più riflessivi. Frenate l'impulsività se non volete arrivare ai ferri corti con chi vi sta particolarmente a cuore.

Sagittario

Nel pomeriggio con la Luna alleata di Mercurio, Saturno e Giove; schiverete una iniziativa inconcludente e vi focalizzerete su progetti vantaggiosi. In amicizia saprete donare molto e, grazie all'effetto boomerang, riceverete altrettanto bene.

Capricorno

Con Venere in trigono a Marte, l'intesa con la persona amata si fa profonda e appagante. La complicità e l'intimità raggiungono buoni livelli. Non dimenticate di fare esercizio fisico regolare, bastano in fondo anche solo pochi minuti al giorno.

Acquario

Giove e Saturno propizi, oltre che la Luna nell'amico Sagittario, promettono profitti negli affari e nelle attività legate alla stagione invernale. Riuscirete a utilizzare meglio le vostre competenze, in dialettica e comunicativa, poi, farete faville.

Pesci

Anche se la Luna sarà ostile, starete bene in compagnia degli affetti di sempre. La gioia dell'amicizia sincera e leale vi riempirà il cuore. Con Urano alleato dal Toro, cambiamenti fortunati e straordinarie opportunità di realizzazione.

