Celentano a sorpresa interviene in tv: "Vaccino covid? Lo farò, è giusto"

«Io e Claudia siamo chiusi da praticamente un anno in casa e l’altro giorno ci hanno portato il pigiama a righe», dice Adriano Celentano intervenendo oggi pomeriggio a Domenica In. Lo farete il vaccino? Chiede Mara Venier, «Io non ho mai fatto il vaccino ma sono d’accordo di farlo ora», risponde Celentano che è intervenuto a sorpresa per salutare Giovanna Ralli ospite in studio.

«Stavo mangiando una mela, ho guardato la tv e sono rimasto colpito dalla tua giovinezza. Dimostri 35 anni di meno», ha detto Celentano alla Ralli.

