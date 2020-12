Nomi per bambini e bambine nel 2021: dai classici a quelli molto originali, i trend

Anno nuovo, nomi classici ma anche originali. La classifica Istat che decreta i nomi più diffusi in Italia aggiornata al 2018 mostra che, tra i nomi maschili più usati spiccano quelli classici come Leonardo, Francesco, Alessandro e Lorenzo. E anche i nomi femminili più gettonati sono italiani: Sofia, Giulia, Aurora, Alice e Ginevra campeggiano nelle prime cinque posizioni. Ma per capire quali sono i nomi per bambini e bambine del 2021 occorre tenere d'occhio i trend.

Nomi femminili del 2021

Aria

Ava

Elena

Eliana

Ella

Emilia

Evelyn

Luna

I nomi da bambino che si sentiranno di più nel 2021

Enea

Gioele

Samuel

Christian

Niccolò

Nomi stranieri

Secondo GoodHouse Keeping tra i nomi stranieri più gettonati nel 2021 ci saranno delle conferme rispetto all'anno in corso: la classifica a cui si riferisce, stilata dalla Social Security Administration, identifica i nomi più usati negli Stati uniti per maschi e per femmine. Alcuni sono perfettamente utilizzabili anche in italiano e rientrano già nelle classifiche dei nomi più diffusi in Italia. Secondo l'Istat tra i nomi per maschietto stranieri più amati in Italia ci sono (in crescita) anche Thomas e Gabriel. E anche Sebastian sta guadagnando molta popolarità nell'ultimo periodo, segno che tra i trend dei nomi maschili 2021 potrebbe comparire tra le prime 10 posizioni.

Tra i nomi femminili stranieri più in voga anche il prossimo anno

Olivia

Emma

Ava

Sophia

Isabella

Charlotte

Amelia

Mia

Harper

Evelyn

I nomi maschili stranieri più in voga

Liam

Noah

Oliver

William

Elijah

James

Benjamin

Lucas

Mason

Ethan

Nomi italiani maschili e femminili: i più amati nell'ultimo anno (secondo la classifica Istat aggiornata al 2018)

Leonardo 3,39% (sul totale dei maschi)

Francesco 2,87%

Alessandro 2,50%

Lorenzo 2,45%

Mattia 2,41%

Andrea 2,21%

Gabriele 2,08%

Riccardo 1,97%

Tommaso 1,84%

Edoardo 1,67%

La classifica 2018 con i nomi per bambine più usati

Sofia 2,99%

Giulia 2,67%

Aurora 2,74%

Alice 1,75%

Ginevra 1,72%

Emma 1,63%

Giorgia 1,52%

Greta 1,42%

Beatrice 1,42%

Anna 1,29%

