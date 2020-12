Il nuovo Almanacco Barbanera 2021, tradizione al passo con i tempi

Buone energie e novità. Uno sguardo positivo sul domani colora le pagine dell'Almanacco Barbanera 2021, giunto alla sua 259ª edizione in compagnia dell'amica Luna e di tutto il bello delle stagioni. Irrinunciabile augurio per “Un Anno di Felicità”, anche quando il mondo sembra mostrare un volto inatteso, l'Almanacco entra con vitalità nel cuore delle giornate, amico fidato pronto a dispensare saggezze e piccoli, utili consigli, per vivere al meglio la quotidianità.

E con lui ci saranno la parola giusta al momento giusto, un proverbio, un segreto, per ogni giorno e mese dell'anno. Per uno stile di vita che rispetta il cielo e la terra, gli individui e il Pianeta, nel segno di consapevolezza, armonia e sostenibilità. Nelle sue pagine, fra tradizioni e attuali stili di vita, si schiudono scenari a volte dimenticati, che sanno di buono, che fanno bene al mondo e all'uomo contemporaneo.

Poi come sempre, oggi più che mai, l'Almanacco che l'Unesco ha dichiarato Patrimonio dell'Umanità, dona ai suoi lettori il saper fare e il saper vivere distillato da secoli d'esperienza, per la casa, la famiglia, l'orto e il giardino. Per il benessere di corpo e mente, gli impegni, il tempo libero, andando a zonzo per il Belpaese.

Tra conferme e nuove entrate, “Ama la vita” sarà la cassetta degli attrezzi per coltivare l'ottimismo, spazio della mente e dell'anima per rischiarare nubi passeggere. Arricchito da una nuovissima grafica, agile, fresca eppur densa di suggestioni, quest'anno per la prima volta l'Almanacco lascia entrare le illustrazioni anche in cucina, disegnando, piacevolmente a mano, piatti e ricette. Al passo con i tempi, Barbanera 2021 attenderà i suoi lettori, da sabato 24 ottobre, in tutte le edicole d'Italia.

