L'Eredità, dopo 51 giorni esce Massimo Cannoletta: ecco i motivi del ritiro

Dopo 51 giorni Massimo Cannoletta dice addio all'Eredità. Il super campione ha deciso di lasciare il gioco preserale in onda su Rai1 in cui ha vinto 280 mila euro. Il 46enne saluta per tornare a casa a Lecce dal padre, dai nipoti e dalla sua gatta.

"Ora vado finalmente a fare il presepe" ha detto Cannoletta dopo essere stato salutato dal conduttore Flavio Insinna. Nei suoi 51 giorni è riuscito a giocare ben 33 ghigliottine. Prima di congedarsi Cannoletta ha voluto mandare gli auguri alle persone positive al covid che in questi giorni gli hanno scritto sui social ringraziandolo perché gli ha tenuto compagnia.

