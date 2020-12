Audible Kids, Cristina D'Avena "raggio di sole" a Natale

Portare "qualche raggio di sole" in questo Natale segnato dalla pandemia. È l’augurio di Cristina D’Avena, voce narrante de 'La bussola magica', tra le tre nuove serie audio con cui si inaugura 'Audible Kids', la sezione dedicata ai bambini e ai genitori con favole, storie e grandi avventure per crescere o per tornare piccini.

"Le fiabe ti fanno una grande compagnia in queste feste natalizie. Mi sono molto appassionata a 'La bussola magicà, sono entrata a far parte di questa storia magica e avventurosa e spero che i bambini e i genitori che la ascolteranno si possano appassionare come è accaduto a me» spiega all’Ansa la D’Avena che per la prima volta è coinvolta in una serie audio per bambini insieme ad Audible. Scritta da Ludovica Milanese e prodotta da Mentre - Reliving Stories, la serie audio multivoice Audible Original in 10 puntate di 25 minuti ciascuna, è un viaggio fantastico per tutta la famiglia alla scoperta di paesi e culture lontane da noi. E’ una storia sul valore della diversità, dell’amicizia e dell’accoglienza. Violino, giovane rampollo di una ricca famiglia inglese, gira per il mondo sulla scia di un regalo prezioso, antico e magico: una bussola che lo guiderà verso destinazioni sconosciute e straordinarie. Lotterà con gli indigeni della Foresta Amazzonica, si scontrerà con l’esercito di Terracotta in Cina, soggiornerà in un Monastero in Nepal, ma solo nel suo ultimo viaggio su Zolfan, un pianeta inesplorato abitato da quasi-umani senza emozioni, scoprirà il segreto e la magia del suo mondo bello e triste, ma colorato da mille emozioni. «Le fiabe le ho molto nel cuore. Ne ho recitate tante, le ho scritte, ho fatto degli audiolibri. Ho accettato subito la proposta di Audible. E’ stata un’esperienza emozionante perchè la fiaba è emozione pura e anche divertente. Questa è una storia bella, avventurosa, che credo coinvolgerà bambini e adulti. Violino esplora tanti mondi e civiltà nuove. E’ una fiaba sull'inclusione. Ed è scritta talmente bene che anche senza immagini ti fa vivere tante avventure" dice la D’Avena che è autrice tra l’altro della serie 'Le fiabe di Fata Cri' in 4 volumi.

"Quando ti inoltri in questo mondo immaginario hai la possibilità di far uscire anche il tuo entusiasmo, la tua emozione. Con le dieci storie de 'La bussola magicà accade questo. E’ la classica storia da ascoltare i genitori con i figli. Questo non è audiolibro. Come una serie la segui e ti chiedi 'cosa accadrà nella prossima storia?', 'dove ti porterà la bussola magica?'. Devi attraversare anche dei pericoli, cercare di essere pronto, capire come si superano. E' un’avventura che non ha una fine e speriamo che continui" sottolinea. "Spero che faccia bene ai bambini che stanno sacrificando tanto, non posso giocare insieme, abbracciare i nonni. La situazione che viviamo è drammatica, ogni giorno è un bollettino di guerra. Noi artisti non stiamo lavorando. Abbiamo seri problemi. Cerco di viverla come posso, con positività. Cercando ci capire se in fondo c'è una luce e mi auguro di si. Le fiabe sono un aiuto in più" racconta la D’Avena.

"Il 24 dicembre pomeriggio e il 25 mattina conduco lo speciale di Natale dell’Antoniano di Bologna, su Rai1, con Paolo Belli, con i bimbi del Coro dell’Antoniano. E anche qui speriamo di portare un pò di luce" spiega la cantante, conduttrice tv, autrice, attrice che in questo periodo ha fatto tante dirette su Instagram e Facebook e ha molti progetti nuovi. "Tanta tv, tanta musica e concerti appena si potrà. Ma è tutto congelato. Mi auguro di continuare questa bellissima esperienza con Audible" dice. Su Audible Kids anche 'La divertiscatola favolosa' della Pozzolis Family dedicata all’amicizia e alla gentilezza e le "Favole a teatro", una raccolta audio sul patrimonio del teatro per ragazzi italiano. Dai grandi classici alle ultime novità, adatti a tutte le occasioni d’ascolto, nella nuova sezione tanti viaggi nel mondo della fantasia accompagnati delle voci dei migliori attori e narratori italiani come Claudio Bisio, Francesco Pannofino, Lella Costa, Geronimo Stilton.

"In questo anno molto particolare, l’audio entertainment è stato un alleato di genitori e figli per occupare il tempo in modo divertente ed educativo, e speriamo che continuerà ad essere così anche nei prossimi mesi, e che Audible Kids possa fornire loro spunti su nuovi titoli da scoprire, o nuove occasioni d’ascolto" dice Francesco Bono, Content Director di Audible.it. Con più del 20% degli ascolti totali, la categoria Audiolibri per Bambini, Adolescenti e Ragazzi è da sempre una parte importante del catalogo Audible. Al primo posto tra quelli più ascoltati per bambini nel 2019-2020 troviamo 'Il coniglio che voleva addormentarsi' di Carl-Johan Forssén Ehrlin e in quella per adolescenti 'La Saga di Harry Potter' di J.K. Rowling. ANSA

