L'oroscopo di oggi 21 dicembre

L'oroscopo del 21 dicembre, ecco cosa ci aspetta oggi secondo lo Zodiaco.

ARIETE - Con la mente vigile e attenta non avrete problemi ad arrivare puntuali agli appuntamenti. Potrete dare una mano a chi ne ha bisogno.

TORO - Stringere alleanze è quanto di meglio potreste fare per il bene di tutti. La competitività può anche essere messa da parte per una volta.

GEMELLI - L'indecisione della luna in pesci vi rallenta un po'. Vestirsi di bianco o di nero? Cappotto verde o marrone? Quanti dubbi.

CANCRO - Grazie all'incitamento lunare sarà più semplice rompere il ghiaccio, anche se vi trovate di fronte a degli sconosciuti. In fondo la cosa è eccitante.

LEONE - Avete dalla vostra massime piene di saggezza ma se per una volta scendeste dal piedistallo e invece di insegnare cominciaste a praticare?

VERGINE - I preparativi per le feste vi causano una certa ansia, in più la luna nel vostro segno opposto non vi facilita in questo.

BILANCIA - Un piccolo alterco a lavoro vi tiene mentalmente impegnati e invece di sbrigare le mansioni cercate di pensare alle parole per rispondere a tono.

SCORPIONE - Cominciate la settimana col piede giusto per merito della luna in perfetta sintonia con il vostro segno. Tutto vi sembra più facile e spontaneo.

SAGITTARIO - Qualcuno non ce la fa proprio a farsi notare da voi anche se sta facendo i salti mortali, ma voi avete la testa altrove.

CAPRICORNO - Grande perspicacia per il sestile della luna con Plutone e sapete cogliere gli aspetti reconditi senza difficoltà come un investigatore.

ACQUARIO - Siete davvero oculati e attenti con le spese, aiutati dalla congiunzione di Giove con Saturno. Ogni occasione è buona per risparmiare.

PESCI - Sognate ad occhi aperti, ipnotizzati dalla congiunzione Luna-Nettuno. Ad un certo punto però dovrete pur tornare alla realtà concreta.

