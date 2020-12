L'oroscopo di oggi e domani, che weekend ci aspetta?

Ecco l'oroscopo di oggi e di domani, sabato 19 e domenica 20 dicembre. Il Natale è alle porte, anche se sarà una ricorrenza diversa dalle altre per via del Coronavirus e per l'ultimo weekend prima delle feste un po' tutti i segni cercheranno di completare i preparativi senza perdere di vista gli affetti.

Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera, l'oroscopo in onda tutti i giorni su Rgs.

ARIETE

Sabato senza intoppi, Concedetevi un po' di relax. E domenica, se in casa fervono i preparativi, date una mano oltre a suggerire.

TORO

Sabato caotico e movimentato. Non vedete l'ora che arrivi la sera per liberare la mente. Ne trarrete vantaggio domenica, sarete più vivaci e pieni di idee.

GEMELLI

Raggiungere una profonda intimità non è impossibile se riuscirete a superare le iniziali resistenze. La Luna in acquario vi tiene compagnia ancora per poco. Domenica concedetevi un po' di riposo, è il momento giusto per recuperare un po' di sonno arretrato.

CANCRO

Sul piatto della bilancia non mettete solo i presente ma anche passato e futuro. Vi aiuterà nel fare una scelta saggia. Domenica di tranquillità con la famiglia.

LEONE

Anche se le parole che direte non sono quelle che avevate in mente, non vi preoccupante, conta che nascano dal cuore. Domenica di serenità se avete già addobbato l'albero e completato i preparativi.

VERGINE

In questo periodo avrete voglia di cambiamenti, attenti alle scelte e non ve ne pentirete. Domenica non date retta alle chiacchiere, la Luna è in opposizione.

BILANCIA

Fate compere nel vostro negozio preferito, vi aspetta un buon affare. E domenica è anche atteso un regalo di Natale.

SCORPIONE

Il vostro sabato sera sarà vivacizzato dalla luna in pesci, ma non potete rilassarvi per le troppe cose da fare. Domenica, invece, la voglia di divertimento potrebbe essere più forte della necessità di sbrigare le faccende.

SAGITTARIO

Appianerete contese e risolverete situazioni ingarbugliate. Sabato positivo. Domenica serena, ma vi serve una buona lettura: allenare la mente sarà piacevole.

CAPRICORNO

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di trascorrere momenti piacevoli con la persona che amate. domenica invece farete nuove amicizie, esperienze positive.

ACQUARIO

I vostri ideali saranno amplificati da Giove in arrivo in casa vostra. Forse non ce la farete più ad accontentarvi di certe situazioni. Lieve calo di energia domenica, quindi riposatevi.

PESCI

La serata potrebbe essere rovinata dalla Luna che litigando con Venere vi viene a disturbare. Domenica, invece, se state programmando cambiamenti, fateli perchè saranno più che vincenti.

