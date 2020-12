Ai Web Awards 2020 successo per Visit Italy come miglior portale d'Europa

I .eu Web Awards 2020 si sono conclusi con una spettacolare celebrazione in video streaming dal Teatro Verdi di Pisa. A vincere un gruppo tutto italiano e che ha fatto della "italianità" il suo punto di forza: Visititaly.eu. Una realtà giovanissima, nata appena 4 anni fa e che oggi può già contare su una base di oltre due milioni di utenti in 180 Paesi in tutto il mondo.

I cinque vincitori dell'attesissimo concorso .eu Web Awards di quest'anno sono: per la categoria Leaders pairidaiza.eu (Belgio); per la categoria Rising Stars: openscan.eu (Germania); per la categoria Laurels: sintec-project.eu (Italia); per la categoria Better World: ecostructureproject.eu (Irlanda); per la categoria House of .eu: visititaly.eu (Italia).

Una menzione speciale è stata attribuita a: europeanschoolradio.eu (Grecia) jonasproject.eu (Irlanda) neweasterneurope.eu (Polonia).

"L'evento di quest'anno è stato davvero speciale. È stato molto difficile per la giuria prendere una decisione, poiché tutti i siti web dei finalisti erano fonte di ispirazione nella loro peculiarità. Siamo orgogliosi dell'incredibile successo di questo concorso. La serata di gala dei .eu Web Awards 2020 è stata ricca di sorprese e di performance straordinarie in onore dei partecipanti, dei finalisti e dei vincitori", ha commentato Giovanni Seppia, Responsabile delle Relazioni Esterne di EURid.

La serata di gala in versione web per il .eu, trasmessa in video streaming dal Teatro Verdi di Pisa il 16 dicembre 2020, ha visto la partecipazione di Sting, diciassette volte vincitore dei Grammy Awards, Miyoko Shida, l’Orchestra Women, Marta Orlandelli e la MM Dance Company.

© Riproduzione riservata