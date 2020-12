X Factor, la finale con i Negramaro e Madame: chi sono gli sfidanti

La serata finale di X Factor, in onda alle 21.15 su Sky, Tv8 e Now tv, è divisa nelle tre classiche manche: la prima con i duetti, la seconda con i Best of e l’ultima, la finale, dedicata ai cavalli di battaglia. Al termine di ciascuna manche il concorrente meno votato dovrà abbandonare la gara. I due artisti ancora in lizza si sfideranno - nella terza e decisiva manche - per la conquista del titolo di X Factor 2020. Quest’anno per la prima volta la manche duetti vedrà ciascun artista esibirsi con il proprio giudice. E così Blind ed Emma presenteranno La Fine, una cover di Tiziano Ferro/Nesli; Casadilego e Hell Raton canteranno Stan, la cover di Eminem featuring Dido; i Little Pieces of Marmelade si esibiranno insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours; N.A.I.P. e Mika proporranno Lollipop, celebre successo del giudice anglo-libanese.

La manche con i best of vedrà Blind portare 3 dei suoi brani originali: Bambino sulla cover di Per me è importante dei Tiromancino, Cicatrici e Affari Tuoi. Originario di Perugia, Franco Rujan ha 20 anni ed è un trapper con la faccia da duro ma un sorriso solare e un cuore tenero, come spesso ha dimostrato sul palco. Per raggiungere i suoi obiettivi non guarda in faccia a nessuno, da qui l’origine del nome Blind (in inglese, appunto, "cieco"). Casadilego canterà Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. La giovane diciassettenne - Elisa Coclite - è nata a Bellante (TE), studia pianoforte classico e suona la chitarra. Ha scelto il suo nome d’arte dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, "Lego House", e conquistato pubblico e giudici grazie alla sua voce straordinaria.

Per la manche finale, i due artisti rimasti in gara proporranno il loro cavallo di battaglia nonchè brano originale: One cup of Happiness è quello dei Little Pieces of Marmelade, Oh Oh Oh quello di N.A.I.P., Cuore Nero il pezzo forte di Blind e Vittoria quello di Casadilego.

