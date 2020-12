Cosa vuol dire "Immacolata Concezione", il significato della festa dell'8 dicembre

Anche quest'anno, come ogni 8 dicembre, la Chiesa celebra l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria: il dogma, cioè la verità di fede, per cui la Madonna non è stata “toccata” dal peccato originale, ne è stata preservata sin dal primo istante del suo concepimento.

A proclamare il dogma fu l’8 dicembre 1854 papa Pio IX con la bolla “Ineffabilis Deus”. Un testo in cui si legge: "La beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale".

Tv2000 e InBlu Radio, in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, trasmettono in diretta alle 21 il Rosario, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana in preparazione al Natale, dalla chiesa di Santa Maria Immacolata in Roma con il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo.

Tv2000 dedica inoltre una programmazione speciale all’8 dicembre a partire dalle 10 con la Messa in diretta dalla Santa Casa di Loreto e poi alle 12 da piazza San Pietro la preghiera dell’Angelus con Papa Francesco. In serata alle 20 in onda uno speciale di Frammenti di luce per l’Immacolata: 'Rallegrati, piena di grazià e alle 21.50, dopo il Rosario, il film Bernadette di Jean Delannoy, con Sydney Penny.

