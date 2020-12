Che ora è in questa foto? Il rompicapo della Cia che fa impazzire il web

A che ora è stata scattata questa fotografia? Il rompicapo che fa impazzire il popolo del web, a cui piacciono questi giochetti. Una domanda che, in realtà, nasce per ben altro motivo.

L'immagine, infatti, è stata lanciata su Twitter dalla Cia, il servizio di intelligence degli Stati Uniti. Il motivo? Valutare candidati che possano essere reclutati.

Le risposte possibili sono tre: tre del pomeriggio, undici o sette della mattina. Il 53,1% dei follower dà la risposta esatta. Quale sarà l'ora giusta?

#TuesdayTrivia

Put your analysis skills to the test.

What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020