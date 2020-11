"Detto Fatto" sospeso, Bianca Guaccero: "Mi prendo parte della responsabilità per il siparietto"

La trasmissione 'Detto fatto' in onda nel pomeriggio su Rai2 e condotta da Bianca Guaccero è stata sospesa dopo le polemiche innescate dal «siparietto» della tutorial nella puntata di martedì e ritenuto di stampo sessista, peraltro alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Ieri è andato in onda un altro programma, perchè - si apprende ancora - era registrata e non sarebbe stato possibile trasmettere alcun messaggio di scuse sull'accaduto. Sulla vicenda, che ha visto prese di posizione di forze politiche e commentatori, è intervenuto il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, che con una lettera ha chiesto rapide risposte ai vertici di viale Mazzini.

Inoltre l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, nel parlare di «errore gravissimo» ha annunciato l’avvio di un’istruttoria per individuare responsabilità, mentre il direttore di rete, Ludovico Di Meo, oltre a riconoscere l’errore ha chiesto scusa a telespettatrici e telespettatori. Come pure ha fatto sui social la stessa Guaccero.

"Sono una donna - ha scritto -, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede... soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna... ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto... cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo... ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra.

Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo. Il tutorial in questione, doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male. Perciò mi scuso io a nome di tutta la mia squadra, con tutte quelle persone che si sono sentite colpite da questo triste siparietto. Come sempre ho fatto nella mia vita, mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più".

Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

