All Together Now, Gli Amabili eliminati nella quarta puntata

Gli Amabili sono gli eliminati della quarta puntata di All Together Now andata in onda ieri sera. Il duo formato da Elena Frantini e Max Corrà è fuori dal gioco musicale. La giuria nel duello finale per la salvezza ha votato in maniera compatta a favore di Beatrice Baldaccini, con la quale la coppia canora si è trovata a confrontare.

Nel programma condotto da Michelle Hunziker il duo si è sfidato contro Beatrice Baldaccini uscendone però perdente. I quattro di giudici di All Together Now: Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo hanno salvato la giovane cantante rendendo superfluo il voto di J-Ax.

Nella prima manche Eki con “Tappeto di fragole” dei Modà ha totalizzato 100 punti, ottenuti direttamente dal muro, senza quindi essere aiutato dai punti della giuria.

Sono stati proprio gli Amabili, al centro di uno scontro tra i giurati nelle puntate precedenti, a totalizzare il minor numero di punti. Il duo ha totalizzato un punteggio di 44 che li ha portati all'eliminazione dopo la sfida con Beatrice Baldaccini.

© Riproduzione riservata