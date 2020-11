Grande Fratello Vip: eliminata la contessa De Blanck, 7 in nomination

Altro giro, altre nomination. Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, 23 novembre, è stata eliminata la contessa De Blanck. Sette invece le nuove nomination: Dayane, Selvaggia, Francesco, Rosalinda, Enock, Andrea ed Elisabetta.

I concorrenti, dopo aver ricevuto la notizia del prolungamento del programma fino ai primi di febbraio si sono scatenati con le nomination. Ecco come si sono espressi ieri sera i concorrenti:

Stefania nel confessionale nomina Dayane

Maria Teresa in modo palese nomina Selvaggia

Francesco in modo palese nomina Rosalinda

Elisabetta in modo palese nomina Selvaggia

Andrea nel confessionale nomina Selvaggia

Rosalinda In modo Palese nomina Francesco

Pierpaolo nel Confessionale nomina Selvaggia

Enock nel confessionale nomina Selvaggia

Dayane nel confessionale nomina Enock

Selvaggia nel confessionale nomina Enock

Tommaso nel confessionale nomina Andrea

Giulia in modo palese nomina Elisabetta

Il televoto è ufficialmente aperto e si chiuderà lunedì prossimo il 30 novembre.

