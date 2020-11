"Ballando con le Stelle 2020", vincono Gilles Rocca e Lucrezia Lando

Si è conclusa l'edizione 2020 di Ballando con le Stelle. A conquistare il titolo di vincitori sono stati Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Secondo posto per Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Sul gradino più basso del podio, Alessandra Mussolini, affiancata eccezionalmente da Samuel Peron. Ricordiamo infatti che il maestro che accompagnava la Mussolini ha dovuto saltare la finale dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Ballando con le Stelle, la finalissima: le foto delle esibizioni La finale di Ballando con le Stelle 2020 - Foto dalla pagina Facebook del programma La finale di Ballando con le Stelle 2020 - Foto dalla pagina Facebook del programma La finale di Ballando con le Stelle 2020 - Foto dalla pagina Facebook del programma La finale di Ballando con le Stelle 2020 - Foto dalla pagina Facebook del programma La finale di Ballando con le Stelle 2020 - Foto dalla pagina Facebook del programma La finale di Ballando con le Stelle 2020 - Foto dalla pagina Facebook del programma La finale di Ballando con le Stelle 2020 - Foto dalla pagina Facebook del programma La finale di Ballando con le Stelle 2020 - Foto dalla pagina Facebook del programma La finale di Ballando con le Stelle 2020 - Foto dalla pagina Facebook del programma

Al termine di una lunga finale fatta di balli e prove a sorpresa, la coppia formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando è salita sul gradino più alto del podio e si è aggiudicata la coppa 2020.

L'ultima puntata del dancing show Rai si chiude con qualche polemica. Primo escluso della gara, Tullio Solenghi, decisione non presa bene dall'amico e collega Massimo Lopez che su Twitter scrive: "Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!". Visibilmente amareggiata per l'esclusione anche Elisa Isoardi, che in coppia con Raimondo Todaro si è fermata a un passo dalla finale.

Al termine della trasmissione, Milly Carlucci ha ringraziato tutta la squadra di Ballando con le Stelle: "Ogni giorno, dietro le nostre mascherine, non sapevamo se saremmo riusciti ad andare in onda. Dietro Ballando ci sono molte persone con le loro famiglie. Nonostante tante crisi, ce l'abbiamo fatta".

© Riproduzione riservata