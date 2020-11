X Factor, Emma infuriata per l'eliminazione di Blue Phelix: "L'Italia non è pronta"

Una puntata scoppiettante quella del quarto Live di X Factor. Nella serata in cui torna Alessandro Cattelan, ci sono ben due eliminati: Blue Phelix e Vergo. Tra i giudici qualche protesta.

Emma non prende bene l'eliminazione di un altro dei suoi concorrenti. "In Italia non siamo pronti", tuona dopo la decisione di mandare a casa Blue Phelix. Secondo il giudice della gara, il pubblico non ha capito il talento del cantante, né è pronto ad accettare il significato della sua presenza gender fluid.

"Purtroppo in Italia ci vuole ancora tanto coraggio per salire sul palco ed essere se stessi, senza nascondersi - commenta Emma riferendosi ai commenti omofobi ricevuti dal concorrente qualche giorno fa -. Francesco ha dato il coraggio a tanti ragazzi e ragazze di mostrarsi senza paura delle porcate che ancora qualcuno nel 2020 si permette di dire".

Tanto rumore anche per il secondo eliminato della serata: Vergo, cantante della squadra di Mika. Vergo si è esibito con mashup tra "Oro" di Mango, "Pienso en tu mirá" e "Malamente" di Rosalía.

Non prima di aver spoilerato il suo segreto: si sapeva che, nella vita reale, faceva il portinaio. Le sue ultime parole prima di lasciare il palco sono per Emma: "Vorrei che ridessi almeno una volta stasera" dice il ragazzo prima che la giudice prenda la parola. "Il problema è che ci metto troppo cuore, non riesco a mettermi la maschera della giudice che fa la figa in televisione. Proprio non riesco a fingere".

