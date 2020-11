Meghan Markle in dolce attesa? Tutti gli indizi che fanno pensare ad una gravidanza

Meghan Markle fa ancora parlare di sé. Questa volta al centro del gossip sulla moglie del principe Harry c'è la voce di una possibile gravidanza.

In realtà se ne parla già da qualche tempo, ma dopo l’ultima uscita della coppia per recarsi al cimitero di Los Angeles qualcuno ha aggiunto un indizio in più.

I più attenti hanno fatto notare un pancino sospetto che faceva capolino dal cappotto scuro della duchessa di Sussex. Il particolare ha rimandato alla precedente gravidanza, quando, in attesa di Archie, Meghan vestiva sempre con abiti o trench allacciati in vita, proprio come qualche giorno fa.

Ma non finisce qui. A far sospettare di una seconda gravidanza per Meghan Markle c'è anche uno strano rinvio giudiziario. A gennaio, infatti, la duchessa doveva presenziare presso l’Alta Corte di Londra per la prima udienza del processo contro Daily Mail e Mail on Sunday, i due tabloid che avevano pubblicato stralci di una sua lettera personale indirizzata al padre Thomas Markle.

La duchessa di Sussex li aveva citati in giudizio, ma sembra che all’ultimo minuto i suoi legali abbiano chiesto un rinvio di 9 mesi.